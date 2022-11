Mietenstopp kostet Millionen Berliner Senat muss landeseigenen Wohnungsunternehmen Kapital zuschießen

11 Millionen Euro kosten Mietenstopp und Kündigungsmoratorium bei den Wohnungen der sechs landeseigenen Unternehmen in Berlin, weitere 22 Millionen Euro Zuschuss brauchen die sechs Firmen außerdem - und der Senat bezahlt die Zeche. Aus seinem Notfallfonds wird das Land das Geld bezahlen für die bis Ende 2023 ausbleibenden Mieteinnahmen. Dass dies die letzte Kapitalspritze Berlins an seine sechs Wohnungsunternehmen bleibt, ist unwahrscheinlich. Auf der einen Seite laufen den Firmen die Kosten davon, weil Zinsen und Baupreise steigen. Auf der anderen schmelzen ihnen die Einnahmen weg, weil Mieterhöhungen ausgeschlossen sind und notfalls ganz auf Mieten verzichtet werden soll.

So steht es in dem Schreiben von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) an die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen; Betreff: „Kündigungsmoratorium und Mietenstopp“. Darin heißt es: „Die anhaltende Inflation erfordert weitere finanzielle Entlastungen für die Mieterinnen und Mieter.“ Die Unternehmen sollten auf Kündigungen von Verträgen wegen nicht bezahlter Mieten verzichten. Geboten seien „kulante Lösungen (...) und im Einzelfall auch Mietverzichte“.

Gewerbemietern darf nicht gekündigt werden

Überraschend: Der Kündigungsschutz wird sogar „für Gewerbemietverhältnisse“ gelten. Politisch war die Maßnahme für Wohnungsmieter angekündigt. Und Geisel legt diese großzügig aus. Kein Berliner Mieter einer Landeswohnung hat zwischen 1. November und 31. Dezember nächsten Jahres eine Mieterhöhung zu erwarten. Und dies gelte „unabhängig von der rechtlichen Grundlage der Mieten“. Konkret meint die sperrige Formulierung: Auch Mieten von Sozialwohnungen steigen bis Ende 2023 nicht. Nicht mal Mieterhöhungen wegen Instandsetzungen oder Sanierungen sind möglich.



Das belastet die Firmenbilanzen zusätzlich. Denn die Förderung der subventionierten Sozialwohnungen sinkt jährlich. Diese fehlenden Einnahmen werden bisher durch moderate Mieterhöhungen abgefangen. Das ist nun nicht mehr möglich.

Während hier Einnahmen fehlen, reißen die Verdreifachung der Zinsen am Kapitalmarkt sowie steigende Baupreise immer größere Löcher in die Bilanzen der hoch verschuldeten Unternehmen. Die Firmen sind überfordert, warnen Experten und Politiker. Der Bau neuer Wohnungen zu günstigen Mieten mit zugleich niedrigem Energieverbrauch sei nicht mehr kostendeckend möglich.

Gefährdet ist das Schumacher-Quartier mit 5000 Wohnungen

Akut gefährdet wegen der finanziellen Notlage ist das ökologische Vorzeigeprojekt der Koalition und zugleich eines der größten Wohnungsbauvorhaben Berlins: das Schumacher-Quartier. „Die politischen Anforderungen an die Landesfirmen können die Unternehmen aus eigener Kraft gegenwärtig nicht finanzieren“, sagt Dirk Stettner, Bauexperte der CDU. Zur Realisierung der 5000 Wohnungen, gebaut aus Holz in einem nahezu CO2-neutralen Quartier, seien finanzielle Hilfen erforderlich. Andernfalls werde der Betrieb zu einem Verlustgeschäft.

Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hieß es auf die Frage zur Finanznot der städtischen Unternehmen: „Es ist geplant, die Regelungen des Kündigungsmoratoriums und des Mietenmoratoriums im Rahmen der laufenden Verhandlungen über die Kooperationsvereinbarung gemeinsam mit den Vorständen und Geschäftsführungen zu konkretisieren.“ Noch wird also verhandelt.

3,5 Milliarden Euro Schulden - müssen Firmen kommende fünf Jahre neu finanzieren.

Sprengkraft für die Bilanzen der sechs Landesfirmen haben auch die steigenden Zinsen. Wer einen Kredit umschulden muss, zahlt heute drei Mal mehr als Anfang des Jahres für seine Schulden. Für schätzungsweise 3,5 Milliarden Euro müssen die landeseigenen Unternehmen wohl in den kommenden fünf Jahren neue Verträge zur den teureren Zinsen abschließen. Zurzeit zahlen sie durchschnittlich 1,5 Prozent für das geliehene Geld – dieser Betrag würde sich nach gegenwärtigem Stand mindestens verdoppeln.

„In der zweiten Hälfte kommenden Jahres werden die Landesfirmen zu schmerzhaften Einschnitten gezwungen sein“, sagt Björn Jotzo, Wohnungsbauexperte der FDP-Fraktion. Dies habe ein Sprecher der Landesfirmen im Abgeordnetenhaus mitgeteilt.

Konkret heißt das: Weil kein Geld mehr da ist, kann weniger neu gebaut werden oder energetische Modernisierungen oder Instandhaltungen müssen aufgeschoben werden. CDU-Bauexperte Stettner warnt: „Landesfirmen mit Defiziten, die das Land ausgleichen muss, das hatte Berlin schon einmal - und es war nicht gut.“ Damals folgte auf die Überschuldung eine beispiellose Privatisierung von zehntausenden Wohnungen – das war der Grundstein für die Entstehung des Aktienkonzerns Vonovia.

Zur Startseite