Mit Bierflasche und Messer angegriffen Mitarbeiter bei Überfall auf Tankstelle in Berlin-Lichterfelde verletzt

In der Nacht zu Samstag hat ein Unbekannter in Lichterfelde eine Tankstelle überfallen. Der Mann soll gegen 02:00 Uhr die Verkaufsträume am Barnackufer betreten und sich dort länger aufgehalten haben. Nach einer Aufforderung des 19-jährigen Tankstellenmitarbeiters, die Räumlichkeiten zu verlassen, griff der Tatverdächtige diesen laut Angaben der Polizei mit einer Bierflasche an.

Im folgenden Gerangel soll er ein offen im Tresenbereich liegendes Messer genommen und mit diesem den 19-Jährigen am Arm verletzt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige gefordert haben, die Kasse zu öffnen. Mit erbeutetem Geld sowie einer halben Stange Zigaretten wollte der Unbekannte die Flucht antreten, die Tankstellentür war jedoch bereits wieder abgeschlossen.

Mit einem Feuerlöscher schlug der mutmaßliche Räuber daraufhin auf die Glastür ein, bis der Mitarbeiter die Tür öffnete. Anschließend flüchtete er. Der 19-Jährige erlitt ein Hämatom am Kopf und eine Schnittverletzung am Arm, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. (Tsp)

