Mit Fledermäusen feiern Jetzt zur Familiennacht in Berlin anmelden

Am Samstag, den 7. Oktober findet in Berlin zum dreizehnten Mal die Lange Nacht der Familien statt. Unter dem Motto „Familie, das sind wir alle!“ können die Besucherinnen und Besucher in allen Bezirken an mehr als 150 Veranstaltungen teilnehmen. Die Eröffnungsfeier findet in der Stadtvilla Global in Neukölln von 17 bis 22 Uhr statt. Für viele der besonders interessanten Veranstaltungen muss man sich vorher anmelden – und zwar möglichst rechtzeitig. Deshalb haben wir vorab einige schöne Angebote zusammengetragen. Eine Auswahl.