Mit Hund und Lastenrad durchs Oderbruch Wir sind ja nicht aus Zucker

Perfektes Wetter für eine Radtour: 26 Grad, trocken, sonnig. So ein Glück. Leider war das nicht unser Wetterbericht für das Oderbruch an diesem Wochenende. Als wir Ende September auf drei Zweirädern und vier Pfoten in Richtung Polen aufbrechen wollen, tröpfelt schon frühmorgens das kalte Nass aus dem grauen Himmel. Also doch lieber alles abblasen und die Decke über den Kopf ziehen? Noch ist es nicht zu spät.