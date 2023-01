Mit Kindern über den Tod sprechen „Sind alle Dinosaurier gestorben und der Opa auch?“

Es begann mit einer Amsel, die eines Morgens vor unserer Haustür lag. Neben ein paar verstorbenen Käfern, Fliegen und Spinnen war dieser kleine offensichtlich von einem vierbeinigen Raubtier, wie einer Katze oder einem Fuchs, dahingeraffte Vogel, das erste tote Lebewesen, dass mein damals einjähriges Kind sah und neugierig betrachtete.

Eine Begegnung mit nachhaltigem Eindruck und ich verstand, dass die essenziellen Fragen des Lebens sehr viel schneller auf mich zukommen, als ich dachte. Zum ersten Mal benutzte ich nun das Wort „tot“, während ich davor noch von kaputten Käfern sprach. Das fühlte sich irgendwie beklemmend an, aber „kaputt“ kam mir auch nicht mehr passend vor, also folgte ich meiner Intuition so ehrlich wie möglich zu sein. Monatelang erzählte mein Kind, das sprachlich schon sehr früh sehr weit war, noch von dem Tier im Vorgarten und fragte immer wieder: „Ist die Amsel tot?“

Auch der Umstand, dass die beiden Großväter meines Kindes schon lange bevor es selbst geboren wurde, gestorben waren, spielte viel schneller eine Rolle, als ich mir jemals hätte vorstellen können: Mit zwei Jahren fragte mich mein Kind, wo denn mein Vater sei. Es fiel mir schwer, darauf zu antworten. Wie kann ich diesen kleinen, noch über alles staunenden Menschen nur mit der bitteren Wahrheit konfrontieren, dass das Leben endet und manchmal wirklich schlimme Dinge mit Menschen passieren?

Ich druckste etwas herum und aus mir heraus kam: „Mein Papa ist im Himmel und passt von dort auf uns auf“. „Da wo auch der Mond ist?“, fragte mein Kind. „Dann können wir ihn ja mit einer Leiter besuchen“. Uff, das berührte mich bis tief ins Mark. Ich antwortete: „Nein, leider ist keine Leiter lang genug, um damit bis in den Himmel zu steigen, aber er kann uns von dort aus sehen“.

Ich hatte Angst, dass mein Kind fragt, ob ich auch sterben werde

Das Unaussprechliche, das Endliche, das Unausweichliche, kam mir in diesem Fall nicht über die Lippen. Ich konnte nicht sagen: „Er ist tot, du wirst ihn leider niemals kennenlernen“. Ich glaube, ich hatte Angst, dass mein Kind ganz schnell eins und eins zusammen zählt und auf die Idee kommt, dass auch ich irgendwann sterben werde. So richtig glücklich war ich nicht mit meiner, wie ich zu diesem Zeitpunkt empfand, doch eher christlich-konservativen Märchen-Antwort.

Ich fing an im Netz zu recherchieren, da ich wirklich verunsichert war. Viele Pädagog:innen, Autor:innen und auch Trauerbegleiter:innen empfehlen dort, so klar und authentisch wie möglich in altersgerechter Sprache auf die Fragen eines Kindes nach dem Tod zu antworten und möglichst keine Metaphern wie „der Opa ist eingeschlafen“ zu verwenden. Erwachsene erklären Kindern den Tod am Besten „mit offenen und ehrlichen Worten, je klarer und direkter desto verständlicher! Alles was auf der Erde lebt, muss irgendwann sterben“, sagt die Trauerbegleiterin Carina Niemeier im Interview mit Jeannine Mik, Autorin des Bestsellers „Mama, nicht schreien!“, das Elternblog mini-and-me.com. „Sicherlich kommt es auch auf die Umstände an, durch die der Tod eingetreten ist. Er sollte nie mit Schlaf gleichgesetzt, sondern der Tod auch als solches benannt werden.“

Aber klar und authentisch können Erwachsene ja nur antworten, wenn sie sich selbst schon ein paar Gedanken über die Vergänglichkeit des Lebens gemacht haben. Da diese Auseinandersetzung für viele schwierig ist, fängt dabei – wie auch in vielen anderen Situationen im Alltag mit Kindern – für Eltern alles an. „Bevor wir mit Kindern über Sterben und den Tod sprechen, sollten wir zuerst unsere eigenen Haltung hinterfragen“, schreibt die Pädagogin, Familientherapeutin und Mutter Marei Theunert auf ihrem Instagram-Profil „Elbfamilienglück“. „Erst wenn wir uns darüber im Klaren sind, können wir offen und hilfreich mit unseren Kindern darüber sprechen. Denn sie wissen noch nichts darüber, dass der Tod für viele Erwachsene ein schwieriges (Tabu-)Thema ist“. Wenn man bestimmte Fragen für sich selbst noch nicht geklärt habe, sei es trotzdem besser überhaupt etwas zum Thema Tod zu sagen, als zu schweigen. Auch wenn es ein „Ich weiß es nicht“ ist. |

Ein Buch löst tagelanges Staunen und viele Fragen zum Thema aus

Mein Kind ist mittlerweile drei Jahre alt und gerade hat das Aussterben der Dinos in unserem neuen Buch tagelanges Staunen und Entsetzen sowie viele neue Fragen zum Thema Sterben ausgelöst. Jetzt will ich noch genauer wissen, wie man mit Kindern darüber spricht.

Kinder beginnen Fragen über den Tod zu stellen, sobald sie damit konfrontiert werden. Psychologe Gernot Brauchle

Gernot Brauchle Gesundheits- und Notfallpsychologen und forscht schon lange zu dem Thema. Er begleitet auch Eltern und Kinder, die mit dem Thema Tod real konfrontiert werden. Er erklärt, dass es gar nicht unbedingt wichtig sei, was Eltern und andere Bezugspersonen Kindern sagen, sondern wie sie es tun. Schließlich erspüren Kinder ziemlich genau, welche Gefühle bei den Erwachsenen da sind. Außerdem sei es wichtig, dem Kind Raum für eigene Gedanken und Gefühle zu geben (Was denkst Du?) und sich von den Fragen des Kindes leiten zu lassen.

Wichtig sei es, Sicherheit und Hoffnung zu geben. Zudem sei die Entwicklung eines Verständnisses vom Tod ein Prozess. Kinder würden immer wieder mal nach dem Tod fragen, so dass Eltern die Chance haben, dass ein oder andere zu korrigieren, wenn das Gefühl besteht, eine vielleicht etwas seltsame Antwort gegeben zu haben.

Oft macht es den Erwachsenen Angst, wenn Kinder von Tod sprechen, weil sie von ihren eigenen Begriffen ausgehen, aber die Kinder haben ganz andere Bedeutungen damit verknüpft. Psychologe Gernot Brauchle

Doch ab wann verstehen Kinder überhaupt was der Tod ist? „Kinder beginnen Fragen über den Tod zu stellen, sobald sie damit konfrontiert werden“, sagt Brauchle. „Eine Vorstellung von Tod und Endgültigkeit können Kinder aber erst haben, wenn sie ein Gefühl für Zeit, das Gestern und Morgen, entwickeln, also in etwa mit dem Eintritt in die Schule.

Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren, die noch radikal in der Gegenwart leben, bedeutet „tot sein“ etwas anderes als für einen Erwachsenen. „Opa ist tot“ kann heißen: „Er ist nicht da“ oder „er ist kaputt, kann aber wieder repariert werden“ oder „er schläft vielleicht nur und wenn man es sich ganz fest wünscht, kommt er wieder zurück“.

„Oft macht es den Erwachsenen Angst, wenn Kinder von Tod sprechen, weil sie von ihren eigenen Begriffen ausgehen, aber die Kinder haben ganz andere Bedeutungen damit verknüpft“, sagt Brauchle. So kann das Wort „sterben“ also auch einfach für „sich trennen“ stehen.

Kinder von etwa sechs bis neun Jahren, die das Konzept Zeit bereits verstanden haben, wissen zwar dass der Tod endgültig ist, würden sich meist aber noch schwer tun diese Tatsache in ihren Gefühlen zu akzeptieren. Oft gäbe es noch den Glauben an eine Art Magie, die den Tod rückgängig machen kann. „Beim Eintritt in die Vorpubertät differenziert sich die Gefühlswelt dann aus und das Bedürfnis nach exakten Informationen nimmt zu. Diese Kinder wissen, dass ausnahmslos alle Menschen, unabhängig vom Alter, sterben müssen“, sagt Brauchle. Als Jugendliche beschäftigen sich dann viele besonders intensiv mit dem Tod und vor allem mit der Frage, was nach dem Tod passiert.

Auch wenn wirklich jemand stirbt, ist es wichtig, ehrlich mit den Kindern zu sprechen

Und wenn dann wirklich Jemand stirbt? Im Fall eines tatsächlichen Todesfalles einer nahen Bezugsperson, sei es ebenso wichtig, möglichst klar und ehrlich mit Kindern zu sprechen und sie altersgerecht mit in den Prozess einzubeziehen. Auch die Erschaffung von Ritualen, die eine Kontaktaufnahme mit dem verstorbenen Menschen ermöglichen, sei besonders bei jüngeren Kindern wichtig, da für sie ja eben die Endgültigkeit noch nicht verständlich sei. Das könne zum Beispiel das Schreiben von Briefen oder das Malen von Bildern sein.

Dazu könne es einen ausgedachten Ort geben, wo der verstorbene Mensch weiter lebt und ihn diese Botschaften erreichen. In unserem Kulturkreis gibt es dafür zum Beispiel das Bild des Himmels, das aber nicht unbedingt mit etwas Religiösem verknüpft sein muss. Auch hier sei es wichtig, die Kinder selbst nach ihren Vorstellungen zu fragen. „Kinder finden in ihrer Fantasie Lösungen, in denen es eine Form des Weiterlebens gibt, da ist alles gut und dem Opa geht es da auch gut“, sagt Gernot Brauchle.

Er empfiehlt Eltern dem Thema Tod auch durch gemeinsames Bücherlesen zu begegnen, dass helfe nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die ja oft selbst nicht viel vom Umgang mit dem Tod wüssten. Und was mache ich wenn mein Kind mich irgendwann fragt ob ich sterbe? „Ja“, werde ich dann sagen, „wenn ich ganz ganz ganz alt bin, dann sterbe ich.“ Hier stellen wir drei seiner Buchtipps vor.

Buchtipps zum Thema Sterben

Adieu, Herr Muffin

Herr Muffin ist ein Meerschweinchen, das in einem umgedrehten blauen Karton lebt. Oft denkt er an sein Leben. Eines Tages erfährt er von seiner Tierärztin, dass er sterben muss. Viele Trauergäste weinen an seinem Grab und das ganze Land ist in Trauer. Es geht auf kindgerechte Weise ums Altwerden, Sterben und den Umgang mit Traurigsein. (Ulf Nilsson und Anna-Clara Tidholm, Beltz Verlag, 2003, ab drei Jahren)

Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis

Das Mädchen mit der großen Handtasche spricht fremde Leute an - bis sich endlich jemand zu fragen traut, was mit ihr los ist. Sie ist traurig, weil Elvis tot ist: ihr Kanarienvogel, der jetzt endlich ein feierliches Begräbnis bekommt. Ihren neuen Freunden erzählt sie, wie schön Elvis gesungen hat. Ein Trostbuch mit schönen Bildern und poetischen Texten. (Peter Schössow, Hanser Verlag, 2005, ab fünf Jahren)

Opa fliegt

Opa Winnie ist unglaublich. In seinem Leben hat er 857 Rekorde aufgestellt. Mit Hilfe eines Tranks will er nun der leichteste Mensch der Welt werden, denn sein Arzt hat ihm mitgeteilt, dass er nur noch vier Wochen zu leben hat. Erdbegräbnis und Feuerbestattung ist gar nichts für ihn: Er will so leicht werden, dass er zur Venus fliegen und sich dort in Luft und Liebe auflösen kann. Diese Geschichte um einen besonderen Opa und seine beiden Enkel nähert sich den Themen Tod, Trauer, Abschiednehmen und Erinnern mit viel Humor. Markus Orths, Kerstin Meyer, Moritz Verlag 2022, ab sieben Jahren)

