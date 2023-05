Mit Kindern über Gewalt sprechen  Wie das Trauma verringert wird 

Alle Kinder brauchen Vertrauen in die Welt. Sie lernen pausenlos, das ist für sie lebensnotwendig. Am besten geht das ohne Angst. Nichts aber macht mehr Angst als Gewalt. Gewalttaten sind immer schockierend, ein Einbruch in die Wohnung des Selbst.

Wenn Kinder Gewalt erfahren oder miterlebt haben, müssen Erwachsene mit ihnen darüber sprechen. Erfahrung zeigt: Je ruhiger Erwachsene sind, desto besser können sie beruhigen. Erwachsene brauchen dafür selber Wissen über das Geschehene, Kenntnis ihrer Rolle und Aufmerksamkeit für die kindliche Psyche.

Am Mittwoch hat ein 38 Jahre alter Mann in Neukölln plötzlich und ohne Anlass auf dem Schulhof einer Grundschule zwei Mädchen im Alter von sieben und acht mit einem Messer verletzt. Eines der Mädchen schwebte bis Donnerstag in Lebensgefahr.

Mehrere Kinder hatten mitangesehen, was passiert ist. Sie waren am Nachmittag zum Spielen auf dem Hof, als der Täter auftauchte und zustach. In solchen Momenten sucht die Psyche meist Schutz vor der Reizüberflutung durch Angst und Entsetzen. Das Erlebte wirkt dann beinahe irreal. Die Szenen werden wahrgenommen, aber wie abgespalten.

Akut klar reagieren können auch Erwachsene in solchen Situationen kaum. Noch viel weniger können es Kinder, die noch wenig Lebenserfahrung haben. Die Kinder an der Neuköllner Schule haben erlebt, und andere Kinder haben gehört, was passiert ist. Kinder wurden verletzt von einem Erwachsenen, und kein Erwachsener hat das verhindert.

Sie wissen auch, dass unmittelbar nach der Tat viele, viele Erwachsene zur Stelle waren, Lehrerinnen und Lehrer, Polizei, Feuerwehr. Aber da war das Schreckliche schon geschehen.

Das panische Kind kennt sich in dem verwüsteten Teil seiner inneren Wohnung nicht mehr aus. Das Geschehene ist kein Film und kein Traum, es ist beängstigend und fremd. Es löst viele Fragen aus, teils solche, die Kinder kaum zu stellen wagen. Bleiben Antworten aus, kann das Trauma chronisch werden.

Kinder fragen: Sind Erwachsene nicht da, um uns zu schützen? Warum war niemand da, der dem Mann das Messer weggenommen hat? Weshalb gibt es verwirrte Menschen, die so etwas Schlimmes tun? Wie geht es den verletzten Mädchen? Werden die wieder gesund? Kann mir auch so etwas passieren, wie den beiden Mädchen? Oder meinem Bruder, oder einem Freund?

Erwachsene sind in der Verantwortung, dem Kind dabei zu helfen, seine innere Wohnung wieder zu einem sicheren Ort zu machen. Ruhe schafft Beruhigung. Je besonnener, klarer, aufrichtiger Erwachsene Kinder informieren und auf ihre Fragen antworten, desto wirksamer ist es.

Psychologen raten vor allem dazu, beim Kind das Gefühl der Sicherheit zu stärken und Routinen beizubehalten.

Botschaften an das Kind können so und ähnlich lauten:

Sehr, sehr selten kann etwas so Schlimmes passieren. Viele tausend Erwachsene passen auf, dass so etwas fast nie vorkommt. Es gibt nicht viele Menschen, die so etwas Schlimmes tun. Solche Menschen haben meistens selber etwas Schlimmes erlebt, und sie wissen nicht, was sie machen.

Die allermeisten Menschen, die solche Probleme haben, bekommen Hilfe von Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen. Sie gehen in eine Therapie und lernen, wie sie mit sich selber und anderen Menschen klarkommen. Nur ganz wenige machen solche Sachen.

Angst ist normal, alle Menschen haben Angst, wenn etwas so Schlimmes passiert ist. Auch du und die anderen, die mit dir in der Schule sind, haben Angst gehabt. Über Angst und Traurigkeit darf man immer sprechen, dann wird das weniger. Wenn du etwas siehst, hörst oder fühlst, was dir nicht richtig vorkommt oder dir Angst macht, geh zu einem Erwachsenen, und erzähle das.

Erwachsene müssen den Kindern Zeit lassen, das Geschehen zu verarbeiten. Sie sollten das Thema nicht forcieren. Am besten ist es, einen guten Zeitpunkt finden, zu dem das Kind sich anvertrauen möchte. Vielleicht taucht es unschlüssig in der Küche oder im Wohnzimmer, und scheint etwas sagen, fragen zu wollen. Solche Zeitpunkte eignen sich zum Ermuntern.

Kleinere Kinder, jüngere Geschwister von Schulkindern etwa, bekommen unweigerlich die Unruhe mit, die ihre älteren Geschwister belastet. Sie sollten daher nicht ausgeschlossen, sondern altersgerecht informiert werden, etwa darüber, dass ein Mann etwas Falsches getan und viele Leute erschreckt hat. Kleinere Kinder verarbeiten Ängste oft besser, wenn sie malen oder im Spiel nachvollziehen, was sie bewegt.

Familien sollten mit ihren Kindern, besonders in der ersten Phase nach dem Schock, auch schöne Dinge unternehmen, um an etwas anderes zu denken, etwa draußen im Freien, und eher an Orten, die nicht zu turbulent sind.

Bei allen Kindern und Jugendlichen können noch über Jahre wieder neue Fragen auftauchen. Wichtig, so die Erfahrung, ist in der Phase der ersten Verarbeitung der Abstand vom Fernsehen, möglichst von allen Bildschirmen. Kinder, die nach einem Schock Sicherheit suchen, brauchen reale Menschen, reale, fassbare Erlebnisse, um wieder ganz in sich selbst wohnen zu können.