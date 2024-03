Mit „Laib und Seele“ in Mariendorf Berliner Tafel eröffnet neue Ausgabestelle

Nur fünf Minuten hat Renate D., die ihren ganzen Namen nicht nennen möchte, heute her gebraucht. „Zu Fuß!“, betont sie. Sie steht gemeinsam mit ihrem Nachbarn, ihrer Nachbarin und etwa 20 Anderen vor dem evangelischen Gemeindezentrum Mariendorf-Ost und wartet. Hier werden ab dieser Woche jeden Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen ausgegeben. Renate D. ist 74 Jahre alt und holt sich ihr Essen seit zehn Jahren an den Ausgabestellen von „Laib und Seele“, einer Initiative der Berliner Tafel e.V., der Kirchen und des rbb.