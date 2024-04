Mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus Mann in Berlin-Gesundbrunnen niedergeschlagen und ausgeraubt

Eine Gruppe Männer hat einen 26-Jährigen in Berlin-Gesundbrunnen niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Angegriffene erlitt bei der Attacke am Freitagabend in der Eulerstraße zwei Kopfplatzwunden und eine Prellung am Schienbein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde demnach zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.