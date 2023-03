Mit Reizgas attackiert Mitarbeiterin bei Überfall auf Tankstelle in Berlin-Pankow verletzt

Zwei Männer haben eine Tankstelle in Berlin-Pankow überfallen und eine Angestellte mit Reizgas verletzt. Am Mittwochabend waren die maskierten Täter um kurz nach 21 Uhr in den abgesperrten Verkaufsraum der Tankstelle in der Damerowstraße eingedrungen und hatten die Herausgabe von Geld gefordert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dann sprühten sie der 64-jährigen Angestellten Pfefferspray ins Gesicht, wie es weiter hieß. Die Räuber brachen die Kasse auf, nahmen den Inhalt an sich und entkamen mit Hilfe eines mutmaßlichen dritten Komplizen in einem Fluchtwagen in Richtung Berliner Straße . Die Angestellte wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt. (Tsp/mit dpa)

