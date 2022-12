Mit Schusswaffe bedroht Überfall auf zwei Discounter in Berlin-Altglienicke – Zusammenhang noch offen

In Altglienicke sind am Montagabend zwei Lebensmitteldiscounter überfallen worden. Noch ist offen, ob die beiden Taten in Zusammenhang miteinander stehen, wie die Polizei mitteilte. Der erste versuchte Ladendiebstahl erfolgte gegen 20 Uhr. In der Schönefelder Chaussee soll ein bisher unbekannter Mann einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Gegen 20.45 Uhr ereignete sich dann der zweite Überfall. Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll eine Angestellte eines weiteren Lebensmitteldiscounters in der Ortolfstraße in Altglienicke mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er drängte sie in den Kassenbereich und forderte sie dazu auf, Geld herauszugeben.

Anschließend floh der Täter mit dem erbeuteten Geld ruhigen Schritts aus dem Laden. Es gab keine Verletzten. Die Polizei wurde alarmiert und suchte die Umgebung ab – allerdings ohne Ergebnis. Die Ermittlungen zu beiden Überfällen laufen noch. (Tsp)

Zur Startseite