Berlin hat seit Jahren ein Informationsfreiheitsgesetz. Wofür braucht man da noch ein Transparenzgesetz?



Bisher müssen interessierte Bürger jedes einzelne Informationsbegehren beantragen und teilweise dafür bezahlen. Das ist eine relativ hohe Barriere. Gerade repräsentative Demokratien sollten mit politischen und Verwaltungsentscheidungen viel offener umgehen. Wenn die Bürger ihre Regierungen nur alle vier oder fünf Jahre wählen dürfen, müssen sie wenigstens wissen, auf welcher Grundlage die Regierung handelt – und wer Einfluss nimmt. Allein die Furcht, dass Dinge aufgedeckt werden, die nicht in Ordnung sind, verhindert einiges. Ein Beispiel: die Deutsche Umwelthilfe, die sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz einsetzt. Die Kampagne, die von konservativen Politikern gegen die Organisation geführt wird, macht deutlich, wie sehr Transparenz gefürchtet wird – und wie wichtig sie ist.

Ist die breite Bevölkerung wirklich daran interessiert, mit Hilfe eines Transparenzgesetzes Regierungsbeschlüsse, Verträge, Gutachten, Vergabe- und Planungsunterlagen, Zuwendungsbescheide, Umwelt- oder Lobbyregister zu lesen? In der Regel sind das schwer verständliche Papiere.



Aktive Bürger, die sich kümmern, sind oft nur eine kleine Gruppe. Ihr Engagement ist so wichtig, weil sie den Finger in die Wunde legen. Aber es wollen doch alle Bürgerinnen und Bürger gut regiert werden und deshalb wäre es für die Demokratie gut, mehr Menschen für öffentliche Angelegenheiten zu interessieren. Warum wandern denn so viele Wähler zur AfD ab? Weil sie sich in Politik und Gesellschaft nicht mehr wiederfinden.

Wie bringt man Menschen dazu, sich zu beteiligen und für die Hintergründe von Politik und Wirtschaft zu interessieren?



Durch Angebote an Teilnahme und Transparenz, und durch die Aufforderung, sich zu engagieren. Ich war kürzlich in München bei einer Veranstaltung über den Lobbyismus, da forderte mich ein Teilnehmer auf: Sie als Transparency International müssen einen TÜV für alle Abgeordneten einführen! Ich habe ihm vorgeschlagen, sich die Abgeordneten erst einmal selbst anzuschauen. Kontrolle und Transparenz muss man nicht delegieren.

Können Volksbegehren helfen, die Bürger zu interessieren?



Ich habe zehn Jahre in Bayern gelebt, dort ist man mit der direkten Demokratie immer gut gefahren. Als Korrektiv können Plebiszite wichtig sein. Aber ihre Qualität hängt davon ab, wie gut die Bürgerinnen und Bürger das Problem kennen, das zur Abstimmung steht.

Transparency will auch die Parteienfinanzierung reformieren. Warum?



Wir finden die Grenze für eine sofortige Veröffentlichung von Parteispenden von 50 000 Euro viel zu hoch. Wir schlagen 10 000 Euro vor. Und wir wollen das Sponsoring transparenter machen. Wenn auf Parteitagen Unternehmen oder Organisationen für einen Infostand hohe Gebühren zahlen, ist das eine verdeckte Parteispende. Dieses Sponsoring sollte wenigstens offengelegt werden. Ich weiß, die Parteien haben es auch finanziell schwer, je mehr die politische Landschaft zerfasert. Für alle wird der Kuchen kleiner. Aber das ist nun mal der Wählerwille. Wer nichts zu verbergen hat, muss sich vor Transparenz nicht fürchten.