Am vergangenen Sonntag hatten wie berichtet Passanten den leblosen Mann im Treptower Park entdeckt. Nach der Obduktion hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden war. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen war der Mann von einem oder mehreren Unbekannten getötet worden.

Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Bei der Identifikation des Toten bittet die 7. Mordkommission nun um Mithilfe. Zu dem Aufruf veröffentlichte die Polizei eine Beschreibung sowie ein Foto des Toten.

Nach Angaben der Polizei ist der Unbekannte zwischen 25 und 35 Jahre alt und 1,85 Meter groß, 79 Kilogramm schwer und schlank. Er hat mittellange, hellbraune, gewellte Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken sowie einen spärlichen Bart an Oberlippe und Kinn. Er war mit einem schwarzen Daunenanorak, zwei schwarzen Sweatshirt-Jacken sowie einer verwaschenen blauen Jeans bekleidet und trug dunkelblaue Halbschuhe.

Mit diesem Foto bittet die Polizei um Mithilfe. Foto: Polizei Berlin

Nun wollen die Ermittler wissen, ob jemand den Toten kennt und Hinweise zu seinen Lebensgewohnheiten und seinen Bekannten liefern kann. Zudem fragen sie, wer den Unbekannten am 18. und 19. Mai gesehen hat und Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Auch wer am Samstagabend verdächtige Beobachtungen in der Umgebung des Sowjetischen Ehrenmals gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Mordkommission melden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der 7. Mordkommission in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail (lka117-hinweis@polizei.berlin.de) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.