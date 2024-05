Müll und Uringeruch nach dem 1. Mai in Berlin Eine große, friedliche Party – aber die Bezirke haben versagt

Eine große Party, so lässt sich der 1. Mai 2024 in Kreuzberg, Nord-Neukölln und Alt-Treptow zusammenfassen. Tausende haben auf den Straßen, an den Ufern des Landwehrkanals, in den Grünanlagen – allen voran im Görlitzer Park und im Schlesischen Busch, aber auch im Treptower Park – gefeiert. Friedlich.

Dutzende Raves lockten Tausende Menschen an: Insgesamt feierten deutlich mehr, als bei der sogenannten Revolutionären 1. Mai Demonstration am Abend protestierten. Vor allem jüngere Menschen feierten, tanzten zu Techno, tranken Bier und konsumierten Drogen.

Doch die betroffenen Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Treptow-Köpenick waren nicht vorbereitet. Es gab kein Konzept für den 1. Mai, das diesen Namen verdient hätte. Allen voran Friedrichshain-Kreuzberg muss sich den Vorwurf gefallen lassen, versagt zu haben.

Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) hatte wenig Interesse an einer Neuauflage des Myfestes, wie es früher einmal rund um die Oranienstraße gefeiert wurde. Stattdessen stritt sie sich lieber öffentlich mit den früheren Veranstaltern des Festes und mit Innensenatorin Iris Spranger (SPD), die „hoch verärgert“ über die Absage des Myfestes war.

Im Vorfeld hatte Herrmann klargemacht, dass sie einen anderen 1. Mai möchte. Im Görlitzer Park sollte „ein ganz normaler Tag im Park“ stattfinden, kündigte das Bezirksamt vor wenigen Tagen an und sprach von einem „Ort der Entspannung für alle Kreuzberg*innen und Gäste und in diesem Jahr ganz besonders für Familien.“ Es sollte kieziger werden, weniger eine Massenveranstaltung.

Das ist an Hohn kaum zu überbieten. Bereits am Nachmittag war der Park völlig überfüllt – nicht mit Familien und Kreuzbergern, sondern mit jungen Feiernden, mit Touristen aus der ganzen Stadt, dem ganzen Land. Stellenweise gab es kein Durchkommen mehr; ein Glück, dass kaum etwas passiert ist.

Am nächsten Tag sprach Herrmann davon, dass zwar viel los gewesen sei, „aber es war nicht überfüllt“. Die Realität sah anders aus, vor allem im Görlitzer Park. Ein richtiges Konzept für diese große Open-Air-Party mit Dutzenden DJs und privaten Getränkeverkäufern gab es nicht. Auch von zusätzlich aufgestellten Toiletten war kaum etwas zu sehen. Zwar waren Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes im Park unterwegs und sammelten Glasflaschen in einigen wenigen zusätzlichen Mülltonnen – jedoch viel zu wenig für die Masse an Menschen. Das reicht nicht.

Tausende Menschen feierten am 1. Mai im Schlesischen Busch in Treptow. Zurück blieben Massen von Glasflaschen. © Dominik Mai

Schlimmer war es im benachbarten Treptow. Vor allem am Schlesischen Busch stapelten sich bereits am Nachmittag Menschen und Glasflaschen. Zusätzliche Mülleimer oder Mülltonnen? Fehlanzeige. Ebenso wie mobile Toiletten, wie sie in Köln oder anderen Städten zu großen Veranstaltungen von der Stadt aufgestellt werden. Das war ein Fehler. Wie sich spätestens am nächsten Morgen zeigte, waren die Grünanlagen mit Flaschen und Müll übersät. Vom Uringeruch in vielen Ecken ganz zu schweigen.

Dominik Mai ist Redakteur im Berlin-Ressort des Tagesspiegel und beobachtet seit vielen Jahren den 1. Mai in Kreuzberg.

Das wäre zu verhindern gewesen. Die Bezirke hätten gemeinsam im Vorfeld Vorbereitungen treffen müssen. Steuern müssen. Sie hätten keine große Party oder ein Myfest organisieren – aber die Infrastruktur bereitstellen müssen. Es war absehbar, nach Jahren der Pandemie, dass die Menschen bei gutem Wetter draußen feiern wollen. Doch die Bezirke haben sich fein herausgehalten und die Mehrheit der Menschen allein gelassen.

Aber auch der Berliner Senat steht in der Verantwortung. Er hat sich, insbesondere in Gestalt der Innensenatorin, viel zu sehr auf das Demonstrationsgeschehen und mögliche Eskalationen von Linksextremisten konzentriert. Doch der 1. Mai ist viel mehr als die 18-Uhr-Demonstration, die schon lange nicht mehr revolutionär ist.

Das Feiern an diesem arbeitsfreien Tag gehört für viele zum 1. Mai dazu – vielleicht inzwischen mehr, als die politische Auseinandersetzung am Tag der Arbeit. Das ist positiv: Viel mehr Menschen wollen friedlich in der Sonne tanzen als Krawall machen. Der 1. Mai ist für viele ein Feiertag im wahrsten Sinne des Wortes, er ist der Rosenmontag, den Berlin nicht hat.

Diese Realität müssen Senat und Bezirke anerkennen – und sich dafür rüsten: für den Ansturm feierfreudiger Menschen. Mit Infrastruktur wie Toiletten und Mülleimern, einem Konzept. Senat und die betroffenen Bezirke sollten gemeinsam überlegen, wie das im kommenden Jahr gelingen kann und an einem Strang ziehen.