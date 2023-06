Museum mit Anspruch eines Freizeitparks Deutsche Geschichte zum Anfassen

Ein „Museum für deutsche Geschichte“ – das klingt nach verstaubten Statuen, unleserlichen Briefen und deprimierenden Kriegsdevotionalien. Doch das brandneue Deutschlandmuseum, das am 17. Juni am Leipziger Platz eröffnen wird, will 2.000 Jahre Geschichten hautnah erlebbar machen. Und das laut Betreibern „auf Niveau eines Freizeitparks“.