Mutmaßlicher Angreifer rief selbst die Polizei Mann verletzt Lebensgefährten bei Streit in Berlin-Gesundbrunnen mit Messer

Ein Mann soll in Berlin-Gesundbrunnen seinen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, alarmierte ein 42-Jähriger die Beamten am späten Mittwochabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Kattegatstraße.

Dort trafen die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr auf den Anrufer, der den Angaben nach ein langes Messer in der Hand hielt und Schnittverletzungen an der Hand hatte. Er wurde festgenommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gab der 42-Jährige an, zuvor mit seinem 58-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung gestritten zu haben. Dabei habe er den Mann mit einem Messer verletzt.

In der Wohnung fanden die Polizisten den 58-Jährigen mit Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht vor. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige mutmaßliche Angreifer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben. (Tsp, dpa)