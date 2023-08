Mutmaßlicher Mordversuch im Streit um Pizzareste : Anklage gegen 40-Jährigen in Berlin erhoben

Der Angeklagte soll einen 66-Jährigen in der Sparkasse am Hackeschen Markt in Berlin getreten haben. Das Opfer liegt seitdem im Koma. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben.