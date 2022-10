Mutmaßlicher Täter auf der Flucht 23-jähriger sticht in Berlin mit Messer auf Ex-Freundin ein

Am Donnerstagabend hat ein Mann im Berliner Ortsteil Niederschöneweide eine Frau angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Bei dem Täter soll es sich um den Ex-Partner der Frau handeln.

Die 50-Jährige hatte laut Polizei gegen 18.30 Uhr in Begleitung eines Mannes die Fahrbahn der Schnellerstraße in Richtung Fließstraße überquert, als der 23-Jährige erschien. Dieser soll im Kreuzungsbereich Schnellerstraße Ecke Hasselwerderstraße zunächst den Begleiter der Frau, einen 33 Jahre alten Mann, zu Boden gestoßen und anschließend die 50-Jährige mit einem Messer angegriffen haben. Danach flüchtete der Angreifer zu Fuß die Hasselwerderstraße in Richtung Kaisersteg.

Die Frau erlitt bei dem Angriff Schnittverletzungen am Hals und Stichverletzungen im Oberkörper. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Der Begleiter der Frau wurde durch den Sturz leicht an der Schulter verletzt.

Der Täter konnte flüchten. Laut Polizei sei eine Suche in der Nähe des Tatorts erfolglos geblieben. Auch in seiner Wohnung konnten Beamte ihn nicht antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. (Tsp)

