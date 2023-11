Mutter soll Zweijährigen ertränkt haben Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Mord-Anklage gegen 24-Jährige

Nach dem Tod eines Zweijährigen in Berlin-Gesundbrunnen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Mutter des Kindes erhoben. Die 24-Jährige soll ihr Kind am 2. Oktober in einer Badewanne ertränkt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, sei Anklage wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen zum Landgericht Berlin erhoben worden.

Laut Behörde hatte die Mutter schon Wochen vor der Tat entschieden, sich und das Kind zu töten – ein sogenannter „erweiterter Suizid“. Am Tattag soll sie, während der Vater des Kindes schlief, entschieden haben, die Absicht umzusetzen.

Dazu soll die 24-Jährige dem Jungen „eine große Menge Schlaf- und Schmerzmittel“ verabreicht haben. Diese führten jedoch nicht zum Tod, was der Frau auch bewusst gewesen sein soll. Sie selbst soll sich ebenfalls mit Schlaf- und Schmerzmitteln sowie Insulin habe töten wollen, hieß es.

Die Frau soll sich in eine Badewanne gelegt haben und ihren sedierten Sohn an die Brust gedrückt haben, schilderte die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Hergang. Dabei ertrank der Junge.

Hintergrund der Tat soll die Brustkrebsdiagnose der Frau gewesen sein: Aufgrund ihrer Diagnose soll die Angeschuldigte entschieden haben, „ohne Inanspruchnahme von durchaus erfolgversprechenden Therapiemaßnahmen“ ihr Leben zu beenden, ohne ihr Kind zurückzulassen, erklärte die Behörde.

Hier finden Sie Hilfe Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111

Der Vater des Kindes und Ehemann der Frau hatte beide damals in der Wohnung in der Ackerstraße leblos aufgefunden. Reanimationsversuche beim Kind schlugen fehl, die Mutter konnte gerettet werden und kam ins Krankenhaus. Einen Tag nach der Tat wurde Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Justizbeamte bewachten sie auf ihrer Station.

Wie die Staatsanwaltschaft nach der Tat mitgeteilt hatte, habe die Frau einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie angekündigt habe, dass sie sich und das Kind mittels diverser Medikamente töten würde.