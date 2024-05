Nach Angriff auf trans Frau in Berlin Polizei bittet bei Suche nach Opfer um Mithilfe

Die Attacke passierte am 17. Mai 2024: Gegen 12.15 Uhr wurde ein trans Frau in der Goebenstraße in Schöneberg von zwei Männern angegriffen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Männer die Frau zu treten, worauf sie um Hilfe schrie.

Zeuginnen und Zeugen griffen in das Geschehen ein, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe zwei Tatverdächtige im Alter von 34 und 39 Jahren fest.

Da beide Männer dem Anschein nach stark alkoholisiert waren, kamen sie zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurden anschließend wieder entlassen. Die angegriffene Frau entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Ort und ist bisher unbekannt.

Sie wurde von einer Zeugin und einem Zeugen als trans Frau beschrieben, etwa 180 bis 190 cm groß, von schlanker Statur und mit langen blonden Haaren. Bekleidet gewesen sei sie mit einem weißen, bauchfreien Top und einer hellen Hose.

Der Polizeiliche Staatsschutz bittet wie folgt um Mithilfe: • Die angegriffene Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen • Wer hat die Tat am 17. Mai 2024 beobachtet und hat sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt? • Wer kann Angaben zur Identität der angegriffenen Frau machen? • Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat, zur angegriffenen Frau oder zu weiteren Zeuginnen und Zeugen geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in 12101 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail unter lka535hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)