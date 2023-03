Nach Brand in Berliner Pflegeheim Zweiter verletzter Bewohner verstorben

Nach dem Feuer in einem Pflegeheim in Neu-Hohenschönhausen ist auch der zweite verletzte Bewohner an den Folgen des Brandes verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach starb der 67-Jährige noch am Abend im Krankenhaus. Zuvor war ein 49-jähriger Bewohner tödlich verletzt worden.

Die Bewohner wurden von der Feuerwehr am Montagvormittag aus dem betroffenen Zimmer gerettet, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Männer wurden lebensbedrohlich verletzt, Sanitäter und Notärzte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Vermutlich erlitten die Menschen Rauchvergiftungen.

Etwa 100 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in der Woldegker Straße im Einsatz. Das Feuer war in einem Zimmer im zweiten Stock eines Wohngebäudes ausgebrochen. Um 9.28 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Nach Tagesspiegel-Informationen versuchte das Personal des Pflegeheims unter lebensgefährlichen Bedingungen, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die Bewohner des betroffenen Bereichs konnten in andere Teile des Heims gebracht werden. Das Landeskriminalamt ermittelt zur Brandursache.

Der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirksamts Lichtenberg, Philipp Cachée, sagte dem Tagesspiegel: „Das Personal des Pflegeheims hat durch richtiges Handeln Schlimmeres verhindert.“

„Die ersten Löschversuche des Pflegepersonals konnten eine größere Brandausbreitung verhindern“, bestätigte die Feuerwehr. Auch die Auslösung des Alarms durch Rauchmelder und das Schließen der Brandschutztüren durch das Personal habe vorbildlich geklappt, sagte der Sprecher. (Tsp/dpa)

