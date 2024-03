Die frühlingshaften Temperaturen geben dieses Wochenende in Berlin einen Vorgeschmack auf die wärmere Jahreszeit. Sogar einige Biergärten wollten anlässlich des sonnigen Wetters öffnen und so die Illusion perfekt machen. So kann man sich etwa im Schleusenkrug oder im Haus Zenner dieses Wochenende bereits in die Sonne setzten und das erste Outdoor-Bier des Jahres trinken.