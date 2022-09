Wegen „herabwürdigender Behandlung und Beleidigung“ Frau erstattet Anzeige gegen Berliner Polizeibeamten

Nach einer eskalierten Sachverhaltsaufnahme hat eine 19-jährige Frau Anzeige gegen einen Polizeibeamten erstattet. Ihren Angaben zufolge soll der Polizist sie beleidigt und verletzt haben. Zuvor hatte die Polizei von einer Attacke auf Beamte durch die 19-Jährige berichtet.

Bei dem Einsatz in Alt-Treptow am Montagmorgen hätten die Polizisten den Sachverhalt zu einer vorherigen Auseinandersetzung aufnehmen wollen. Vor Ort soll die 19-Jährige die Dienstkräfte beleidigt und bespuckt haben sowie versucht haben, sie zu schlagen, zu treten und zu beißen. Laut Polizei soll sie eine Beamtin am Auge verletzt haben, als sie einen gefüllten Trinkbecher nach ihr geworfen und einem Polizisten eine blutende Bisswunde zugefügt habe. Zwei weitere Beamte seien leicht verletzt worden.

Die junge Frau kam in Polizeigewahrsam und musste sich einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung aufgenommen.

Die Frau hingegen soll am nächsten Tag bei einem Polizeiabschnitt Anzeige gegen einen der Beamten erstattet haben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Besagter Beamte soll sie während des Einsatzes herabwürdigend behandelt und beleidigt haben. Zudem sei sie durch die polizeilichen Maßnahmen verletzt worden. Die Ermittlungen hierzu hat das Landeskriminalamt übernommen. (Tsp)

