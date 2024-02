Nach Entscheidung der Festivalleitung Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende kritisiert Ausladung von Berlinale

Die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker hat am Freitagmorgen in einer Erklärung ihre Ausladung von der Berlinale-Eröffnungsfeier kritisiert. Brinker sprach in ihrem Statement im Berliner Abgeordnetenhaus von einem „sehr ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Vorgang“.

Die Ausladung käme faktisch einer Ausladung der gesamten AfD gleich. Brinker bedauere, dass die Berlinale-Leitung nicht das Gespräch mit ihr gesucht habe. Die Politikerin sagte, sie selbst habe der Berlinale-Leitung ein Schreiben zukommen lassen. Brinker hatte für ihre Erklärung ins Berliner Abgeordnetenhaus eingeladen. Anschließende Fragen wollte die Politikerin nicht beantworten.

Nach deutlicher Kritik an der Berlinale wegen der Einladung von AfD-Politikern zur Eröffnung der Filmfestspiele hatte die Festivalleitung am Donnerstag fünf zuvor eingeladene AfD-Abgeordnete wieder ausgeladen.

Die Diskussion war durch einen offenen Brief von knapp 200 Personen aus der internationalen Kultur- und Filmszene ausgelöst worden, die damit gegen die Einladung an die AfD-Politiker protestiert hatten. Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hatte sich in einem ersten Statement am vergangenen Wochenende darauf berufen, dass das Festival lediglich Kartenkontingente an die Kulturstaatsministerin und den Berliner Senat vergebe und dann von diesen Namenslisten bekomme. Am Donnerstag wurde schließlich doch die Ausladung kommuniziert. (Tsp)