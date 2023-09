Nach heftigem Streit um Jüdische Gemeinde zu Berlin Zentralrat kündigt Konsequenzen an – Opposition will Wahl anfechten

Nach der umstrittenen Wahl zu ihrem Gemeindeparlament muss die Jüdische Gemeinde zu Berlin mit Konsequenzen des Zentralrats der Juden in Deutschland rechnen. Der Zentralrat erwarte dazu eine Empfehlung seines unabhängigen Gerichts, sagte ein Sprecher am Montag. Anschließend werde das Präsidium des Zentralrats beraten. Möglich wären eine Rüge, eine Geldstrafe oder sogar ein befristeter Ausschluss der Gemeinde aus dem Zentralrat. Zudem will das Oppositionsbündnis Tikkun die Wahl anfechten.

Der Streit um die Wahl der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin war zuvor weiter eskaliert. Denn obwohl das Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland, dessen Mitglied die Gemeinde ist, die Wahl untersagt hatte, wurde die Wahl am Sonntag abgeschlossen. Die bis zu 9.000 Mitglieder konnten ihre Stimme abgeben. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte daraufhin in einer Erklärung verkündet, die Wahl nicht anerkennen zu wollen. Es ist offen, wie es überhaupt weitergehen kann in Berlin.

Das oppositionelle Bündnis Tikkun hat angekündigt, die umstrittene Wahl anzufechten. Es vertritt die Auffassung: „Die Wahl wurde gerichtlich untersagt und ihre Durchführung ist illegal. Die Wahl ist rechts- und verfassungswidrig. Sie ist nichtig. Die abgegebenen Stimmen sind unwirksam.“ Auch sei die Wahlbeteiligung mit nur etwa 20 Prozent sehr gering gewesen. Das Bündnis appellierte auch an die Gemeindemitglieder, die geplante Anfechtung zu unterstützen.

Gericht hatte Bedenken wegen Chancengleichheit, Diskriminierung und Willkür

In einem Eilverfahren hatte das Gericht des Zentralrats eine Unterlassungsverpflichtung verhängt, weil die im Mai erlassene neue Wahlordnung der Berliner Gemeinde rechtswidrig sei. Eine Wahl hätte nach den Vorgaben des Gerichts nur nach der alten Wahlordnung stattfinden dürfen, die Wahl nach der neuen Ordnung wurde untersagt – etwa wegen Bedenken an der Chancengleichheit, Diskriminierung und wegen Willkür. Unter anderem sah die neue Wahlordnung eine Altersgrenze von 70 Jahren für Kandidaturen vor.

Die Verantwortlichen in Berlin sahen sich nicht daran gebunden. Nach dem Wahlergebnis von Sonntag könnte Gideon Joffe Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde bleiben. Bei der Wahl zum Gemeindeparlament sind ausschließlich Kandidaten von Joffes Bündnis Koach! in die Repräsentantenversammlung gewählt worden. Das ging am Sonntag aus den online veröffentlichten Ergebnissen hervor.

Ein Sprecher der Gemeinde sagte, dass die konstituierende Sitzung der Repräsentantenversammlung voraussichtlich Ende September stattfinden wird. Dabei dürfte Joffe erneut zum Vorsitzenden gewählt werden. Er erhielt bei der Wahl auch die meisten Stimmen (911).

Joffe hält das Gericht beim Zentralrat für nicht zuständig

Die Abstimmung wurde überschattet von heftigem Streit in der Gemeinde. Die Führung um Joffe (51) hatte im Frühsommer die Wahlordnung geändert. Joffes Vorgängerin Lala Süsskind, 77, klagte dagegen erfolgreich in einem Eilverfahren vor dem Instanzgericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland, das den Stopp der Wahl verhängte. Doch Joffe ging über das Urteil hinweg, er hält das Gericht jedoch für nicht zuständig.

Dem widerspricht der Zentralrat. Gegen den Beschluss des Gerichts „hätte die Jüdische Gemeinde zu Berlin Einspruch einlegen können, was sie aber nicht getan hat“, heißt es in der Erklärung des Zentralrats. „Entgegen der Darstellung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ist das Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland zuständig. Mangels eines sonst vorgesehenen justizförmigen Verfahrens würde sonst ein rechtsfreier Raum entstehen.“

Ein Oppositionsbündnis namens Tikkun wollte ursprünglich gegen Joffe und seine Unterstützer antreten, zog aber die Kandidaturen aus Protest zurück und rief zum Boykott der Wahl auf. Süsskind hat bereits Klage angekündigt. Zuletzt standen noch vier Tikkun-Kandidaten zur Wahl, sie erhielten aber alle viel weniger Stimmen als Joffe und seine Unterstützer.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat nach unterschiedlichen Angaben zwischen 8200 und 9000 Mitglieder und ist damit eine der größten in Deutschland. (axf/dpa)