Berlin blüht auf Cannabis-Clubs stehen vor großen Hürden

„Du willst THC aus BRD?“, fragt ein 36 mal 12 Meter großes Plakat an der Potsdamer Straße. THC steht für Tetrahydrocannabinol oder, einfacher, Cannabis. Für die Kampagne verantwortlich ist das Berliner Start-up Blütezeit. Der Auslöser: Mit der geplanten Legalisierung zum 1. April 2024 soll im Anschluss auch der gemeinschaftliche Anbau von Cannabis in Vereinigungen erlaubt sein. Blütezeit will mehrere solcher songenannten Social Clubs in Berlin umsetzen und unterstützen.