Nach medizinischem Notfall bei Autofahrer Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Berlin-Lankwitz

In Berlin-Lankwitz sind am Freitagvormittag gegen 7.45 Uhr mehrere Personen, darunter auch Jugendliche, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmittag mitteilte, soll es bei einem Autofahrer zu einem medizinischen Notfall gekommen sein, als dieser am Steuer saß.

Er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Passanten sowie ein weiteres Auto angefahren. Weitere Personen seien leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine der angefahrenen Personen erlitt Knochenbrüche und musste laut Angaben des Polizeisprechers ebenfalls stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Sechs leichtverletzte Menschen seien vor Ort medizinisch versorgt worden.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin teilte am Freitagmorgen auf Twitter mit, dass die Leonoren- sowie die Paul-Schneider-Straße, in die sie übergeht, wegen des Unfalls zwischen dem Kamenzer Damm und der Saarburger Straße gesperrt werden mussten. Es kam zu Staus, mehrere Busse mussten umgeleitet werden. Gegen 11.30 Uhr konnten die Unfallstelle geräumt und der Verkehr wieder freigegeben werden. (mit dpa)

