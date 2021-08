Nach dem mutmaßlichen Ehrenmord an der Afghanin Maryam H. durch ihre Brüder hat Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner eine „offene Debatte über gescheiterte Integration“ gefordert. Es gehe um archaische Wertvorstellungen, „die aus den Herkunftsländern nach Deutschland mitgebracht werden“, sagte Wegner am Sonnabend.

Gerade junge Frauen mit Migrationshintergrund würden immer wieder Opfer von Gewalt aus dem Familienumfeld. „Wer hier leben will, muss sich vorbehaltlos zu unserer Gesellschafts- und Rechtsordnung bekennen“, sagte Wegner. „Deutschland ist ein freies Land, in dem jeder kann, wie er möchte. Aber Grundlage des Zusammenlebens ist die Werteordnung des Grundgesetzes und nicht die Scharia.“

Zwei Brüder in Alter von 22 und 25 Jahren sollen die 34-Jährige ermordet haben. Die Leiche sollen sie in einem Koffer per Bahn nach Bayern geschafft und dort vergraben haben. Die Obduktion bestätigte, dass es sich um die Frau handelt.

Die Männer sollen die sie „aus gekränktem Ehrgefühl“ getötet haben, es soll nicht den Moralvorstellungen der Verdächtigen entsprochen haben, wie die Frau lebte: Sie war geschieden, soll einen neuen Partner gehabt haben, sich geschminkt, westlich gekleidet haben – und ohne Kopftuch.

Die Geschwister stammen alle aus Afghanistan und lebten seit einigen Jahren in Deutschland. Maryam H. hinterlässt zwei Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren, einen Jungen und ein Mädchen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App für Apple- und Android-Geräte.]

Mehr zum Thema Offenbar von den eigenen Brüdern getötet Ermittlungen wegen „Ehrenmordes“ an 34-jähriger Afghanin aus Berlin

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch twitterte: „Wenn eine Frau ermordet wird, nur weil sie selbstbestimmt und frei leben möchte, ist das ein abscheuliches Verbrechen. Wir müssen solche Morde mit aller Konsequenz des Rechtsstaats ahnden. Mein besonderes Mitgefühl gilt den Kindern, die ihre Mutter verloren haben.“