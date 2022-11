Nach Öffentlichkeitsfahndung Vermisste 15-Jährige aus Berlin ist unversehrt aufgetaucht

Ein seit einem Monat in Berlin vermisstes 15-jähriges Mädchen ist wieder da. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich die Jugendliche bereits am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Freund unversehrt bei der Polizei gemeldet.

Die 15-Jährige sei in eine Einrichtung des Mädchennotdienstes gebracht worden, wo sie laut Polizei zunächst bleiben soll.

Das Mädchen hatte am 18. Oktober ein Wohnheim in Moabit verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Seit Mittwoch hatte die Polizei daher mit zwei Fotos öffentlich nach der Jugendlichen gesucht. (Tsp)

Zur Startseite