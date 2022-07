Der Bezirk Mitte verhängt ein nächtliches Alkoholverbot im James-Simon-Park und im Monbijoupark. Das teilte das Bezirksamt am Donnerstagabend mit. Damit reagiere man auf die wiederholten Partyexzesse. In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist es demnach verboten, Alkohol in den beiden Parks zu konsumieren und mit sich zu führen. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt ab Freitag, 22. Juli und ist bis zum 11. September befristet.

"Rechtsgrundlage der Anordnung ist das Grünanlagengesetz Berlin", begründet das Bezirksamt das Vorgehen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In den vergangenen Wochen hatten sich, vor allem abends, immer wieder hunderte Personen im James-Simon-Park versammelt. Dadurch sei "die Erholungsfunktion und der ökologische Wert der Grünanlage erheblich eingeschränkt" worden, schreibt das Bezirksamt in seiner Mitteilung. "Die Vegetation wird insbesondere durch wildes Urinieren geschädigt, der Park ist morgens stark vermüllt, Glasscherben machen die Nutzung der Liegewiesen gefährlich, in der Nacht kommt es zu massiven Lärmbelästigungen."

Alkohol sei der Hauptgrund für die Probleme. Ein entsprechendes Verbot sei das mildeste Mittel, um die Grünanlage und ihre Funktionen zu schützen.

Mehr zum Thema Nach Raub und Körperverletzung Polizei räumt erneut James-Simon-Park in Berlin

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hatte ein Alkoholverbot bereits vor wenigen Tagen im Interview mit dem Tagesspiegel angekündigt. (Tsp)