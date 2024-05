Nach Streit mit Türstehern 19-Jährige beißt Polizisten in Berliner Bar

Eine junge Frau hat in der Nacht zum Samstag in einer Bar in Wedding einen Polizisten gebissen. Dieser musste die Verletzung am Finger in einem Krankenhaus behandeln lassen und anschließend vom Dienst abtreten, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Zuvor soll die 19 Jahre alte Frau mit zwei Türstehern der Bar in der Heidestraße gegen drei Uhr gestritten haben. Die Sicherheitsmitarbeiter hatten sie aufgefordert, die Bar zu verlassen. Die 19-Jährige soll im Streit den beiden Männern im Alter von 37 und 40 Jahren mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Diese wurden dabei zwar nicht verletzt, riefen aber die Polizei.

Als daraufhin zwei Beamten eintrafen, versuchte die junge Frau wegzulaufen. Weil die Polizisten sie festhielten, beleidigte sie einen der Beamten und biss dem anderen in die Hand. Die 19-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, durfte sie wieder gehen. Den Angaben der Polizei zufolge muss sie sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Tsp)