In der Folge der Verkehrstragödie mit vier Toten am vergangenen Freitag in der Invalidenstraße hat ein Anwohner eine Petition für sicherere Wege von Schul- und Kita-Kindern gestartet. Wie die Plattform Change.org mitteilte, fordert der dreifache Vater die Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) auf, in der Invalidenstraße zwischen Brunnen- und Torstraße Tempo 30 einzuführen – wie bereits im restlichen Gebiet zwischen Bernauer und Torstraße. Außerdem seien weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen nötig.

Bis Donnerstagabend hatten mehr als 4000 Menschen die Petition unterzeichnet. Der Fall hat bereits eine Debatte über ein SUV-Verbot in der Berliner Innenstadt ausgelöst.

Am 6. September war der Fahrer eines SUV auf den Gehweg an der Invalidenstraße, Ecke Ackerstraße und in eine Menschengruppe gefahren. Unter den Toten war auch ein dreijähriges Kind. Tsp