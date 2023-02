Nach Tötung einer Fünfjährigen in Pankow „Eltern sollten nicht zu viele Details erzählen“

Frau Mrose, Pankow ist einer der kinderreichsten Bezirke Berlins. Rund um den Bürgerpark, wo am Dienstag das fünfjährige Mädchen getötet wurde, gibt es Schulen und Kitas. Wie können Eltern Kindern diese schreckliche Tat erklären?

Grundsätzlich würde ich den Vorfall nicht von mir aus thematisieren, es sei denn die Tochter oder der Sohn ist schon mit dem Thema konfrontiert worden, weil die Kinder es aus den Medien erfahren haben oder an dem Park vorbeigekommen sind. Ein anderer Grund, darüber zu sprechen, wäre natürlich, wenn die eigenen Kinder das getötete Mädchen kannten. Wenn mein Kind von alldem nichts mitbekommen hat, würde ich es gar nicht ansprechen – aber natürlich ein offenes Ohr haben, weil es gut sein kann, dass in der Schule oder in der Kita darüber geredet wird und dann Fragen entstehen.

Dass in der Schule darüber gesprochen wird, ist nicht unwahrscheinlich. Wie können Eltern Fragen beantworten?

Eltern sollten ruhig bleiben und keine weitere Panik verbreiten. Es ist ein Anlass, mit dem Kind darüber zu sprechen, dass auf der Welt leider schlimme Dinge passieren und so etwas jetzt bei uns in der Nähe passiert ist. Nämlich, das ein Kind in nächster Umgebung getötet wurde. Grobe Fakten, die sowieso im Umlauf sind, kann man erwähnen. Zu viele Details über den Tathergang sollten Eltern nicht erzählen.

Silke Mrose ist Psychologin, Familientherapeutin, Fachkraft für Kinderschutz und außerdem Fachberaterin für Psychotraumatologie. Sie leitet die Beratungsstelle Lösungsweg in Teltow des Evangelischen Jugend- und Führsorgewerks. © privat

Manche Eltern haben jetzt vielleicht aus Angst den Impuls, das Kind lieber von der Schule abzuholen. Ist es gut, dem nachzugeben?

Es ist ja nicht zu befürchten, dass das nochmal vorkommt. Solange aber alle alarmiert sind und noch nicht alle Umstände geklärt sind, kann es nicht schaden, das Kind etwas mehr im Alltag zu begleiten als sonst. Generell ist es gut, wenn Eltern den Kindern Sicherheit geben. Die Situation würde ich auch nutzen, um über Grundrisiken zu sprechen, die es gibt, wenn man sich als Kind alleine auf Straßen und in Parks bewegt, und wie man sich dort bei Gefahren verhält.

An der Fundstelle wurden Kerzen aufgestellt und Kuscheltiere hingelegt. Ist es gut, mit Kindern dort hinzugehen?

Da würde ich mich fragen, was ist das Anliegen? Ich würde dort nur mit meinem Kind hingehen, wenn es das getötete Mädchen oder ein Familienmitglied gekannt hat oder wenn es selbst den Wunsch äußert, dort hinzugehen und eine Kerze aufstellen möchte. Ansonsten fände ich es unnötig, ein Kind mit einem tragischen Vorfall zu konfrontieren, zu dem es sonst keine Verbindung hat. Gibt es in der Familie eine große Betroffenheit, die darüber verarbeitet werden kann, ist dies vielleicht eine Überlegung wert.

Beratungsstellen in Berlin-Pankow Probleme bei der Kindererziehung? Eltern können sich mit Fragen an die Familienberatungsstellen der Bezirksämter wenden, die vom Bezirk Pankow finden sich unter: www.efb-berlin.de/beratungsstellen/erziehungs-und-familienberatung-bezirksamt-pankow. Die Beratung ist kostenlos. Familienberatung gibt es auch von freien Trägern wie der Immanuel Beratung unter: https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/

Was kann passieren, wenn Kinder unnötig viele Details über Gewaltverbrechen erfahren und sie allen Informationen darüber hemmungslos ausgesetzt sind?

Kinder stellen sich alles, was sie erfahren, bildlich vor – und da können schlimme Bilder im Kopf entstehen, was zu Ängsten und Alpträumen führen kann. Nachts können beängstigende Filme von Blut und Messern auftauchen. Das alles sollte vermieden werden. Deshalb würde ich bei Vorfällen dieser Art den Kindern nicht mehr Informationen als unbedingt nötig geben. Je mehr ein Kind über solch ein Verbrechen weiß, desto detailreicher wird das Bild im Kopf.

Wie kann man dem Kind bei Alpträumen und Ängsten helfen?

Normalerweise verarbeitet eine Kind solche Ängste nach ein paar Tagen. Insgesamt würde ich auf eine entspannte Familiensituation achten. Ein Kind braucht jetzt nicht noch zusätzlichen Stress. Abends kann über beängstigende Dinge gesprochen werden. Und wenn Kinder nachts zu den Eltern ins Bett kommen, sollte man das ruhig zulassen und ein offenes Ohr haben. Nur wenn Ängste und Alpträume über Wochen bleiben oder das Kind sich bestimmte Dinge, die es vorher gemacht hat, nicht mehr traut, würde ich eine Beratungsstelle aufsuchen.

