Tagesspiegel Plus Nach Verbot des Protestcamps am Bundestag : Drei Polizisten bei pro-palästinensischen Ausschreitungen am Berliner Hermannplatz verletzt

150 Menschen haben am Freitagabend bei einem unangemeldeten Protest am Hermannplatz in Neukölln teilgenommen. Es wurden propalästinensische Sprüche skandiert und Pyrotechnik gezündet.