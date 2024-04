Nach Verlust des Doktortitels Das sagen drei Plagiatsjäger zum Fall Manja Schreiner 

Die Universität Rostock hat nach „intensiver Prüfung“ den Entschluss gefasst, Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) den im Jahre 2007 verliehenen Doktortitel wieder zu entziehen. Die Arbeit beinhalte zu viele wörtliche Übernahmen, die nicht „den wissenschaftlichen Zitiergeflogenheiten entsprechend mit Anführungszeichen ausgewiesen sind“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Und weiter: „Sowohl Quantität der Fehler und ihre qualitative Gewichtung ließen den Fakultätsrat zu dem Schluss kommen, dass das Werk den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit nicht genügt.“ Die Dissertation habe in der Gesamtschau „nicht mehr dem Gebot der Eigenständigkeit entsprochen“.

Rechtswissenschaftler und Plagiatssucher der Plattform „VroniPlag“ halten diese Entscheidung für richtig. Bereits im vergangenen Sommer hatten sie bei der Analyse von Schreiners Doktorarbeit mehrere zu beanstandende Textstellen entdeckt. Eine entsprechende Dokumentation unter dem Namen „Eine kritische Auseinandersetzung mit der Dissertation von Dr. Manja Schreiner“ hatte Debora Weber-Wulff, Professorin für Medieninformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, am 10. August 2023 an die Rektorin der Universität Rostock übergeben. Wenige Tage zuvor hatte Manja Schreiner selbst die Universität um die Prüfung ihrer Arbeit gegeben.

Die Universität Rostock hat vorbildlich reagiert und entlang der Rechtssprechung ganz genau dargelegt, warum Frau Schreiner der Doktortitel entzogen werden muss. Debora Weber-Wulff, Professorin für Medieninformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Zu Verfahren und Urteil sagt Weber-Wulff heute: „Die Universität Rostock hat vorbildlich reagiert und entlang der Rechtssprechung ganz genau dargelegt, warum Frau Schreiner der Doktortitel entzogen werden muss.“ Ähnlich argumentiert Gerhard Dannemann, Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität: „Die Universität Rostock hat sowohl qualitativ als auch quantitativ schwerwiegende Verstöße gegen Zitierregeln festgestellt. Legt man die Maßstäbe der Rechtsprechung an, ist das sehr deutlich ein Fall, in dem die Voraussetzungen für einen Entzug vorliegen.“

Plagiatsjäger und VroniPlag-Gründer Martin Heidingsfelder kommt zum selben Ergebnis: „Ich hab mich schon vergangenen Herbst dazu klar geäußert, dass die Universität Rostock den Handlungsbedarf erkennen müsste“, sagt er dem Tagesspiegel auf Anfrage. Bereits im August 2023 hatte Heidingsfelder erklärt: „Frau Schreiner macht bei ihren Plagiaten gravierende Fehler, sie nennt die Quellen, aber sie übernimmt die Passagen wortwörtlich, ohne Anführungszeichen zu setzen.“

Gemeinsamkeiten zwischen Manja Schreiner und Franziska Giffey

Es ist nicht der erste Plagiatsfall unter den Berliner Senator:innen: 2021 trat die SPD-Politikerin Franziska Giffey, heute Wirtschaftssenatorin, von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurück. Zuvor hatte ihr die Freie Universität ihre Doktorwürde aberkannt. Zu möglichen Parallelen erklärt Gerhard Dannemann: „Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen beiden Arbeiten.“ Beide Politikerinnen erwähnten meist ihre Quellen, benutzten sie aber viel zu weitgehend als Schreibvorlage. Beide machten zudem „deutlich zu viele Flüchtigkeitsfehler“. „Frau Giffey hat auch einige Wikipedia-Artikel wiederverwertet, die sie nirgends erwähnt. Andererseits wurden in ihrer Dissertation deutlich weniger Plagiate nachgewiesen“, analysiert Dannemann.

Dass Franziska Giffey wieder auf die politische Bühne zurückgekehrt und bis heute im Amt ist, hält VroniPlag-Gründer Martin Heidingsfelder nach wie vor für falsch: „So, weiterhin im Amt in Berlin, schadet sie weiter jeden Tag dem Ansehen der PolitikerInnnen und der SozialdemoklratInnen in Deutschland. Aber man könnte auch Martin Huber CSU und auch Bijan Djir-Serai FDP nennen. Die Parteien sind offensichtlich nicht in der Lage, notwendige Reinigungsprozesse beim Personal selbst durchzuführen. Das enttäuscht mich als Demokrat“, sagt er.

Manja Schreiner selbst hat ihr Amt als Verkehrssenatorin niedergelegt. Gegen die Entscheidung der Universität Rostock will sie als Privatperson juristisch vorgehen – so wie es 2014 auch Ex-Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) gemacht hatte. Erfolgreich sind solche Einsprüche selten. Auch Schavan scheiterte damals vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Plagiatsjägerin Debora Weber-Wulff legt sich deshalb bereits jetzt fest: „Das wird ihr nichts nutzen.“