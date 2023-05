Nach Zusammenstoß mit E-Scooter Mercedesfahrer fährt Radlerin in Berlin-Mitte an

Eine 56-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Mitte bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll die Frau gegen 16 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße unterwegs gewesen sein und dabei einen E-Scooter überholt haben, auf dem zwei junge Männer in die gleiche Richtung fuhren.

Dabei sei die Radfahrerin ins Schlingern geraten und mit den E-Scooter-Fahrern kollidiert sein. Die 56-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde von einem Mercedes erfasst, der ebenfalls in Richtung Mollstraße fuhr. Der Autofahrer soll den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt haben, da er bei Grün losfuhr.

Die beiden Männer auf dem E-Scooter sollen ihre Fahrt laut Zeugenaussagen ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Die Radfahrerin erlitt Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsermittlungsdienst bearbeitet den Unfall. (Tsp)