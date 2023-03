Nachbar hörte Hilferufe 29-Jähriger soll Partnerin in Berlin von Balkon gestoßen haben

In Treptow-Köpenick ist in der Nacht zu Freitag eine Frau von einem Balkon gestürzt und schwer verletzt worden. Ihr Lebensgefährte wurde daraufhin festgenommen, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Akeleiweg in Johannisthal gegen 0.55 Uhr die Polizei alarmiert, weil er aus einer Wohnung Hilferufe einer Frau gehört hatte. Einsatzkräfte fanden schließlich eine 30-Jährige, die schwer verletzt vor dem Wohnhaus lag.

Die Frau war nach Polizeiangaben ansprechbar und gab an, dass ihr Lebensgefährte sie nach einem Streit vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock geschubst habe. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige Lebensgefährte der Frau konnte kurz darauf in der Nähe von Polizisten festgenommen werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags übernommen. (Tsp)

