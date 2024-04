Rettung über Sprungpolster und Drehleiter Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg

Bei einem Wohnungsbrand in der Eisackstraße in Berlin-Schöneberg sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, eine weitere ist schwer verletzt, fünf Menschen trugen leichte Verletzungen davon. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.