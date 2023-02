Neubau im Berliner Franzosenviertel Krach um Autoparkplätze in der „Cité Foch“

Hier im Berliner Norden tragen die Straßen französische Namen, die Schilder sind blau wie in Paris, und es wird viel gebaut. Wir sind in der Cité Foch im Ortsteil Wittenau, die früher Teil des Secteur français, der französischen Besatzungszone, war. In der ab 1952 erbauten Cité Foch lebten Offiziere und Zivilangestellte der französischen Militärregierung, es gab ein Einkaufszentrum und ein Schwimmbad, das sogenannte “Franzosenbad”, aber auch der Geheimdienst lauschte damals gen Osten.

Cité Foch, 2010. Supermärkte, Schulen, Kinos, Kirchen, Wohnungen: Hier gab es alles. © Jürgen Ritter

Nach dem Abzug der französischen Alliierten 1994 wurde die Wittenauer Siedlung an den Bund übergeben. Seitdem wird immer wieder von Neubauvorhaben gesprochen – und darüber gestritten. Nun wird hier ein privater Immobilienentwickler bauen, und Mitte Oktober 2022 wurde der Grundstein für das Neubauprojekt „Cité Foch Nord“ gelegt, bei dem die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) Bauherrin ist. Die Großbaustelle war jetzt Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf.

So manche Bewohner:innen der Cité Foch machen sich ob der Wohnbauoffensive Sorgen: Wegfall von Parkplätzen, fehlende räumliche Voraussetzungen für soziale Kontakte und die Ansiedlung von Berliner Kleingewerbe für Basisdienstleistungen – darüber diskutierte die Interessengruppe Cité Foch (IGCF), die sich innerhalb der Initiative Waidmannslust gebildet hat, am Montagabend. Wir hatten im Vorfeld im Reinickendorf-Newsletter berichtet.

Was ist vor Ort geplant? Bis 2024 soll im ersten Bauabschnitt ein Neubau mit insgesamt 140 Wohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes des französischen Militärgeländes entstehen.

Der Innenhof soll als Freizeitbereich dienen, auf den Dächern soll außerdem Platz zum Gärtnern geschaffen werden. Bei Planung und Ausführung wird auf eine ressourcenschonende Bauweise geachtet, erklärt die Bima. Die Zielgruppe in erster Linie: Bundesbeschäftigte mit niedrigeren Einkommen, etwa Zeitsoldaten.

In Trümmern. Seit dem Abzug der französischen Alliierten verwahrloste die Cité Foch im Bezirk Reinickendorf. © Imago

Auch entlang der Rue Montesquieu sollen elf Gebäude folgen, in denen Wohnraum (ca. 350 Wohnungen) für Bundesbedienstete geschaffen werden soll.

Neben dem Wohnraum sollen auch eine neue Schule, eine Kindertagesstätte, ein öffentlicher Spielplatz sowie eine wasserwirtschaftliche Anlage entstehen und der naturnahe Lebensraum des Packereigrabens wiederhergestellt werden.

Wir bauen hier nicht für Staatssekretäre. Bundesbehörde Bima rechtfertigt Großbaustelle

Ein ambitioniertes Projekt mit dem Ziel: Wohnraumentlastung. Das erklärte Gabriela Ostermann von der Bundesbehörde Bima bei dem Diskussionsabend der IGCF – und stieß dabei auf Unverständnis aus dem Publikum.

„Auch wenn der Wohnraum in erster Linie Bundesbediensteten zur Verfügung steht, profitieren am Ende doch alle, wenn mehr davon zur Verfügung steht“, versuchte Ostermann zu erklären und ergänzte nach hörbarem Raunen aus dem Publikum: „Die Mieten sind gedeckelt, wir bauen hier nicht für Staatssekretäre.“

Die Vorbereitungen zu den Baumaßnahmen auf dem bundeseigenen Grundstück haben derweil bereits begonnen, und auch viele Straßen (einige davon müssen erst öffentlich gewidmet werden) unterlaufen Sanierungsmaßnahmen.

1994 zogen die französischen Alliierten ab

Überhaupt spielen die Themen Verkehr und Parksituation hier in der Cité Foch eine große Rolle: Viele Anwohner:innen besitzen ein Auto – das Gebiet der Cité Foch ist in Sachen öffentliche Verkehrsinfrastruktur nicht gerade ideal angeschlossen. Ein Bus – oder auch Rufbus, wie Björn Wohlert, Abgeordneter von der CDU, fordert – könnte helfen. Auch das war Thema hier im Tagesspiegel.

Die Grünen reden von der „Stadt von morgen“

Doch ist der Wille auch da, im Sinne der Verkehrswende – und der Baumaßnahmen in der Cité Foch – auf Verkehrsmittel aus dem Umweltverbund (also öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, zu Fuß oder Carsharing) umzusteigen?

Beim Diskussionsabend der IGCF versuchte die Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Korinna Stephan (Grüne), im Zusammenhang damit ihre Vision von der „Stadt von morgen“ zu vermitteln: „Der öffentliche Raum soll so gestaltet werden, dass man sich dort aufhalten möchte und nicht nur nach Feierabend in die Tiefgarage fahren.“

Thomas Keßler von der IGCF konterte: Das sei eine schöne Vision, „aber der Stand jetzt ist: Wir haben Autos, und wir brauchen sie.“ Auch eine mittelalte Frau aus dem Publikum meldete sich aufgebracht zu Wort: „Ich bin Autofahrerin, nutze Öffis, mein Rad und bin zu Fuß unterwegs. Es ist blauäugig, zu denken, dass alle ihr Auto stehen lassen, nur weil Sie es sich so vorstellen.“ Für ihren Beitrag erntete sie Applaus.

Immer wieder Sorge um die Parkplätze

Ein junger Mann, der vor zwei Jahren zu seiner Ehefrau in die Cité Foch gezogen sei, kritisierte, dass er keinen Tiefgaragenplatz bekommen könnte. Auch die IGCF befürchtet angesichts des Neubauvorhabens, dass nicht genug Parkplätze für alle bereitstünden. Die Vertreterinnen der Bima wiesen darauf hin, dass die Parkgarage ertüchtigt werde, Stadträtin Stephan machte unterdessen klar: „Bezahlbarer Wohnraum geht nicht mit Tiefgaragenplatz.“

Der Verkehr in und um die Cité Foch hat derweil bereits zugenommen. Auf dem auch sonst nicht wenig befahrenen Waidmannsluster Damm ist aufgrund der Sperrung der Dianastraße noch mehr los. Der umgeleitete Autoverkehr verstopft viele kleinere Straßen, es gibt Durchgangsverkehr, und bis zum 29. April ist auch noch die Hermsdorfer Straße in beiden Richtungen zwischen Oranienburger Straße und der Avenue Charles de Gaulle wegen der Neuverlegung von Versorgungsleitungen gesperrt.

Neuer Verlauf der BVG-Linie 322

Um dem motorisierten Durchgangsverkehr entgegenzuwirken, sollen einige Straßen in der Cité Foch verkehrsberuhigt werden, so der Vorschlag von Baustadträtin Stephan. Außerdem soll die ÖPNV-Erschließung verbessert werden, indem die Buslinie 322 durch die Rue Montesquieu und Avenue Charles de Gaulle fahren soll.

Für die Bewohner:innen der Cité Foch und der angrenzenden Wohnviertel gab es auch bisher immer wieder Informationsveranstaltungen, an der neben der Bima auch Vertreter:innen aus Bezirksverwaltung und -politik teilnahmen. Zum 3. Februar ging eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu Ende, bei der der Bebauungsplanentwurf für die Cité Foch öffentlich ausgelegt wurde. Sven Meyer (MdA, SPD) kritisierte am Montag: „Es irritiert mich, dass noch vor Auslegung des Bebauungsplans so viele Fakten geschaffen wurden.“

Während der Auslegungsfrist konnten Stellungnahmen und Verbesserungsvorschläge abgegeben werden. Diese sollen in der anschließenden Prüfung der öffentlichen und der privaten Belange gegen- und untereinander abgewogen werden. Wie Stadträtin Stephan bei der Veranstaltung der Interessengruppe Cité Foch erklärte, sind knapp 50 Stellungnahmen eingegangen. Eine Person habe sogar „eine kleine Artenschutzstudie ausgeführt“. Geprüft werde jede einzelne Rückmeldung.

