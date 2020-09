Die Prognose der Steuereinnahmen für Berlin hat sich für das laufende Jahr, im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai, deutlich verbessert. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2020 ist nach derzeitigem Stand ein Minus von 2,43 Milliarden Euro zu erwarten. Im Mai wurde noch mit einem Defizit von 3,05 Milliarden Euro gerechnet.

Im nächsten Jahr wird es nach Berechnungen der Finanzverwaltung aber schlimmer kommen als bisher gedacht. Wurden die voraussichtlichen Steuerausfälle im Mai noch mit 1,65 Milliarden Euro beziffert, liegt die Prognose jetzt bei minus 2,05 Milliarden Euro.

"Es ist erfreulich, dass sich die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland etwas besser darstellt als im Frühjahr auf dem Höhepunkt der Pandemie erwartet wurde", kommentierte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) die am Freitag veröffentlichte regionalisierte Steuerschätzung für Berlin. Trotz der "vorsichtig positiven Signale" dürfe aber nicht übersehen werden, dass die Coronakrise historische Löcher in die Haushalts- und Finanzplanung reiße.

Kollatz erwartet vom Bund, dass die vom Bund bisher angekündigte finanzielle Entlastung zugunsten der Länder "auch 2021 Wirklichkeit werden muss".