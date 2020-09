Die Ringbahn ist ab Mittwochabend mal wieder unterbrochen. Wie die S-Bahn mitteilte, wird der Betrieb ab 20 Uhr zwischen den Stationen Beusselstraße und Gesundbrunnen eingestellt. Ab Freitagabend, 22 Uhr, wird die Sperrung bis zur Station Schönhauser Allee ausgeweitet.

Grund für Streckensperrung ist die Verlegung von insgesamt vier Weichen für die zukünftige City-S-Bahn an den S-Bahnhöfen Westhafen und Wedding für die künftige S-Bahnlinie 21. Diese neue S21 vom nördlichen S-Bahn-Ring zum Hauptbahnhof soll im Sommer 2021 in Betrieb gehen. An der vier Kilometer langen Strecke soll es einen weiteren Bahnhof geben, die Station Perleberger Brücke am Neubaugebiet Europacity, teilte die Bahn Anfang des Jahres mit.

Zwischen Wedding und Schönhauser Allee werden zudem die Schienen erneuert. Die Sperrung soll bis in die Nacht auf Montag andauern und gegen 1:30 Uhr beendet sein, teilte die S-Bahn weiter mit. Für die Zeit der Sperrung wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bereits zwischen Ende Juni bis Ende Juli war die Ringbahn im Süden der Stadt für vier Wochen unterbrochen gewesen. Zwischen Tempelhof und Treptower Park war gebaut worden, Fahrgäste hatten auf Busse ausweichen müssen, die Fahrzeit hatte sich erheblich verlängert. (Tsp)