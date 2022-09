Neue Windkraft-Türme in Prenzlauer Berg Hochhaus-Plan entzweit Bezirkspolitik

Es ist ein aufsehenerregendes Bauprojekt: Auf dem Alten Schlachthof in Prenzlauer Berg sollen zwei pyramidenartige Hochhäuser entstehen. Geplant hat sie die ARGO Properties Group an der Eldenaer Straße an der Grenze zu Friedrichshain. Bisher befinden sich dort die Parkplätze eines Supermarkts auf dem Schlachthof-Gelände. Architekt Christoph Langhof will die graue Fläche durch ein weithin sichtbares Ensemble ersetzen. Die Dreieckstürme sollen zudem klimaneutral sein und ihre eigene Energie generieren: durch Solarpanele und Windkraftanlagen in den Penthäusern.

