Neues Ehrenamts-Portal für Sportfreunde Helfende Hände gesucht

Sport macht glücklich. Helfen auch. Warum also nicht beides vereinen und als Ehrenamtliche*r bei Veranstaltungen in Berlin Gäste oder Sportler:innen mit oder ohne Behinderung betreuen? Seit Mitte des Jahres ist das ganz leicht möglich. Damals haben sich mehrere Verbände zusammengetan und die Plattform helfen-im-sport.de gegründet.

„Während der Special Olympics World Games in Berlin im Juni haben wir gemerkt, dass sich viele Menschen für Behindertensport begeistern“, sagt Stefan Schenk. Er ist Vizepräsident für Inklusion und Breitensport beim Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin und einer der Initiatoren. „300.000 Besucher*innen waren dabei. Wir wollten ihnen eine Möglichkeit bieten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Deshalb haben wir die Internetseite ins Leben gerufen.“

Jede und jeder ist willkommen

Die neu gegründete Plattform ist an die Stiftung Gute-Tat in Berlin-Mitte angegliedert, die ebenfalls eine Freiwilligen-Börse betreibt. „Vom Land Berlin gab es leider keine Förderung“, sagt Schenk. Daher habe man sich für diese Lösung entschieden.

Jede*r Freiwillige ist willkommen. Man muss sich nur auf der Plattform registrieren und kann dann unter rund 60 Veranstaltungen oder permanenten Aufgaben auswählen. So steht von Anfang März bis Mitte April 2024 etwa das Berlin Dance Festival an, ganzjährig wird ein Bootswart in Köpenick gebraucht oder ein*e Übungsleiter*in beim Berliner Fußball-Verband e. V.

Auch Sportmuffel können sich betätigen, etwa indem sie Sportler*innen mit Beeinträchtigung von der S-Bahn zum Veranstaltungsort begleiten. Oder sie arbeiten organisatorisch einige Stunden im Büro. „Gerade im Office werden Leute gebraucht“, sagt Schenk.

Noch ist das Angebot an ehrenamtlichen Aktivitäten größer als die Nachfrage. Das mag auch an der noch eher schwachen Akzeptanz der Berliner fürs Ehrenamt im Bereich Behindertensport liegen. Viele haben im Rahmen der Special Olympics World Games erstmals erfahren, dass es neben den bekannteren Paralympics weitere Veranstaltungen im Behindertensport gibt. Sie müssen erst noch verinnerlichen, dass nicht nur Zuschauen Spaß macht – sondern auch Helfen.