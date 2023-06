„Neugier lohnt sich“ Warum es wichtig ist, sich mit Eltern aus anderen Kulturen auszutauschen

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über Mutterschaft in verschiedenen Kulturen zu schreiben und dafür Frauen zu interviewen, die aus anderen Ländern kommen und mit ihren Kindern nun in Deutschland leben?

Angefangen hat das, als ich selbst Mutter geworden bin. Gerade in der Anfangszeit habe ich mich danach gesehnt, mich mit anderen Müttern auszutauschen, um an Sicherheit zu gewinnen. Weil wir in Berlin leben, hatte ich oft mit Müttern aus anderen Ländern zu tun. Da habe ich gedacht: Die haben ganz andere Herausforderungen. Eine Begebenheit ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Beim Babyschwimmen habe ich eine brasilianische Mutter kennengelernt. Gleich beim ersten Treffen hat sie signalisiert: „Ich fühle mich super einsam, es ist hart für mich. Ich habe viele Fragen und ich kenne hier niemanden. Meine Familie lebt am anderen Ende der Welt.“ Dann habe ich mir gedacht, wenn man Mütter aus verschiedenen Ländern fragen würde, wie ihre Erfahrungen sind, werden wahrscheinlich spannende Geschichten zu hören sein. Das habe ich dann als Projekt gestartet.