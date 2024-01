Neuköllner Schule antisemitisch beschmiert Berliner Polizei macht Schriftzüge unkenntlich

An einer Neuköllner Schule sind am Mittwochnachmittag großflächige antisemitische Schmierereien entdeckt worden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um die Evangelische Schule in der Reuterstraße. Die etwa acht Meter langen und ein Meter hohen Schriftzüge lauteten „Tod für Israel“ in arabischer Sprache und in nicht ganz korrektem Englisch „Fuck the Zionists and its Friends“. Die Schriftzüge wurden von der Polizei mit Farbe unkenntlich gemacht.

Die von bislang Unbekannten angebrachten Schmierereien waren gegen 15.45 Uhr festgestellt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.