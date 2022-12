Nicht das erste Mal in diesem Monat Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin mit Farbe beschmiert

Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen am Platz vor dem Neuen Tor in Mitte wurde am Sonnabend mit Farbe beschmiert. Die Polizei meldete am Sonntag, das gegen 20 Uhr eine rund 270 cm breite und 60 cm hohe Schmiererei von einem Mitarbeiter entdeckt wurde, die arabische Schriftzeichen enthält. Die arabischen Schriftzeichen bedeuten ersten Ermittlungen zufolge übersetzt „Revolution“ oder „Putsch“.

Näheres zu den Hintergründen der Sachbeschädigung konnte die Polizei nicht mitteilen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bereits vergangene Woche wurde die Bundesgeschäftsstelle mit Farbe beschmiert. Der Spruch „Das Blut der Iraner“ war dort mit roter Farbe angebracht worden. (Tsp/dpa)

