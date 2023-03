Nicht oben, aber oben ohne Warum Feminismus nicht überflüssig wird

Weil die Schule ausfällt und die U-Bahn nicht fährt, fühlt sich in Berlin jeder Tag wie ein Feiertag an. Schöner, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Der Internationale Frauentag ist der Tag, den Berlin zum Ausgleich für weniger lustig klingende Tage wie Fronleichnam oder Allerheiligen feiert. Während am Reformationstag gefühlt halb Brandenburg zum Shoppen nach Berlin strömt, erscheint bei Schneeregen ein Revanchebesuch unattraktiv.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden