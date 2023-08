Nostalgisch, bunt und blumig In Berlin zieren kitschig-schöne Perlenketten wieder die Hälse

Die letzte Perlenkette dieser Art hat Magda, die eigentlich anders heißt, einer Frau um die 40 verkauft. Die Mitarbeiterin des Schmuckladens Broke+Schön in Berlin-Mitte erzählt im Gespräch, dass ganz verschiedene Kunden und Kundinnen an den auffällig bunten Halsketten und Armbändern interessiert seien – Männer und ältere Damen eingeschlossen. Aber warum erfreut sich der knallige Modeschmuck so großer Beliebtheit?