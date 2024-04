„Notschließungen sind Alltag“ Berlins Kita-Eigenbetriebe schlagen Alarm

Angesichts eines gravierenden Personalmangels schlagen die landeseigenen Kita-Betriebe Alarm. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi fordern sie vom Land Berlin Tarifverhandlungen über einen höheren Betreuungsschlüssel. „Mittlerweile kann selbst die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet werden“, sagte Anne Lembcke, pädagogische Fachkraft in einem der Eigenbetriebe, am Donnerstag in Berlin. „Notschließungen gehören zum Alltag, wir können den Eltern kein verlässlicher Partner mehr sein und den Kindern auch nicht.“