Ohne gültigen Führerschein unterwegs 23-Jähriger fährt Kind in Berlin-Lankwitz an

Am Freitagabend ist ein achtjähriger Junge in Berlin-Lankwitz bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, soll das Kind gegen 18.40 Uhr die Gallwitzallee auf Höhe eines Parkplatzes überquert haben.

Dabei habe ein 23-jähriger Autofahrer, der auf derselben Straße in Richtung Gemeindepark unterwegs war, das Kind angefahren. Der Achtjährige zog sich bei der Kollision Verletzungen an Kopf und Rumpf zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizeiangaben soll der 23-Jährige angegeben haben, keinen gültigen Führerschein zu besitzen und das Auto ohne Einverständnis des Fahrzeughalters genutzt zu haben. Bis Mitternacht etwa blieb die Gallwitzallee wegen des Unfalls gesperrt. Die Ermittlungen laufen noch. (Tsp)

