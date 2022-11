Tagesspiegel Plus „Oma, der Mann mit dem Koks ist da!“ : Von kalten Kellern, kuscheligen Kacheln und Kreuzberger Kohleöfen

In Zeiten hoher Gaspreise sehnt sich so mancher nach der wohligen Wärme von Öfen zurück. Aber war das wirklich so gemütlich damals? Erinnerungen an Holz und Kohle.